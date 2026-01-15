Atletico zamknęło ważny temat. Kibice mogą być spokojni

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Giuliano Simeone

Giuliano Simeone na dłużej z Atletico Madryt

Atletico Madryt to bez wątpienia jedna z czołowych ekip w Hiszpanii. Na dzisiaj zespół Diego Simeone plasuje się na czwartej pozycji w tabeli La Liga, legitymując się dorobkiem 38 punktów. Do lidera rozgrywek Los Colchoneros tracą 11 oczek. Tymczasem w czwartek, 15 stycznia, stołeczna ekipa w oficjalnym komunikacie poinformowała o przedłużeniu kontraktu z jednym z zawodników. W porozumienia zapisana została klauzula odstępnego, wynosząca 500 milionów euro.

„Giuliano przedłuża kontrakt do 2030 roku. Argentyński napastnik, który dołączył do Akademii Rojiblanca w 2019 roku, a w zeszłym sezonie grał w pierwszym składzie, przedłużył kontrakt z naszym klubem, z którym był już związany do 2028 roku” – brzmi wiadomość przekazana na oficjalnej stronie internetowej Atletico.

Giuliano renueva hasta 2030 🤩 pic.twitter.com/nVZOz4A0KW — Atlético de Madrid (@Atleti) January 15, 2026

Dziewięciokrotny reprezentant Argentyny w tej kampanii wystąpił łącznie w 27 meczach, w których strzelił trzy gole oraz zaliczył siedem asyst. Okazję do poprawy swojego bilansu zawodnik może mieć w niedzielę, przy okazji spotkania w ramach 20. kolejki ligi hiszpańskiej. Atletico zmierzy się wówczas u siebie z Deportivo Alaves. Mecz rozpocznie się o godzinie 16:15.

Giuliano Simeone to syn Diego Simeone i brat Giovanniego Simeone, broniącego barw Torino FC. Pierwsze kroki w piłkarskiej karierze zawodnik stawiał w akademii River Plate.