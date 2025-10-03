Manchester United będzie miał konkurenta. Młody pomocnik również celem Tottenhamu

17:30, 3. października 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  TEAMtalk

Manchester United stoczy trudną rywalizację o transfer Haydena Hackneya z Middlesbrough. Angielski pomocnik znalazł się na radarze również Tottenhamu Hotspur - przekazuje "TEAMtalk".

Ruben Amorim
Obserwuj nas w
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Hayden Hackney celem Manchesteru United i Tottenhamu Hotspur

Manchester United nie tak sobie wyobrażał początek sezonu. Podopieczni Rubena Amorima prezentują się zdecydowanie poniżej oczekiwań, czego odzwierciedleniem jest dalekie miejsce w tabeli. Wewnątrz klubu panuje spore zamieszenie, ale władze nie tylko skupiają się na pozycji portugalskiego trenera. Na Old Trafford już myślą o kolejnych transferach przychodzących.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje z obozu Manchesteru United przekazuje „TEAMtalk”. Czerwone Diabły od pewnego czasu wykazują zainteresowanie Haydenem Hackneyem, który na co dzień występuje w Middlesbrough. Jak się okazuje, zespół z Old Trafford będzie miał poważnego konkurenta. Angielski pomocnik znalazł się również na celowniku Tottenhamu Hotspur.

Hayden Hackney to bez wątpienia jeden z łakomych kąsków transferowych w Premier League. Nie tak dawno Anglik był również łączony z Fulham. Tymczasem wspomniane źródło zaznacza, że pomocnik może nie wylądować na Craven Cottage. Londyński klub oddalił się od transferu 23-latka.

Obecny sezon jest bardzo dobry w wykonaniu Haydena Hackneya. Anglik rozegrał osiem spotkań na boiskach Championship. W tym czasie zawodnik Middlesbrough zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie oraz dwie asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia pomocnika na 12 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Ruben Amorim
Man United chce kolejnego bramkarza. Wielki transfer w grze
Ruben Amorim
Man United skreślił napastnika. Klub czeka na oferty
Ruben Amorim
Man United wydał fortunę na zwolnienia. Mogli za to kupić Haalanda