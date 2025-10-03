Manchester United stoczy trudną rywalizację o transfer Haydena Hackneya z Middlesbrough. Angielski pomocnik znalazł się na radarze również Tottenhamu Hotspur - przekazuje "TEAMtalk".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Hayden Hackney celem Manchesteru United i Tottenhamu Hotspur

Manchester United nie tak sobie wyobrażał początek sezonu. Podopieczni Rubena Amorima prezentują się zdecydowanie poniżej oczekiwań, czego odzwierciedleniem jest dalekie miejsce w tabeli. Wewnątrz klubu panuje spore zamieszenie, ale władze nie tylko skupiają się na pozycji portugalskiego trenera. Na Old Trafford już myślą o kolejnych transferach przychodzących.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje z obozu Manchesteru United przekazuje „TEAMtalk”. Czerwone Diabły od pewnego czasu wykazują zainteresowanie Haydenem Hackneyem, który na co dzień występuje w Middlesbrough. Jak się okazuje, zespół z Old Trafford będzie miał poważnego konkurenta. Angielski pomocnik znalazł się również na celowniku Tottenhamu Hotspur.

Hayden Hackney to bez wątpienia jeden z łakomych kąsków transferowych w Premier League. Nie tak dawno Anglik był również łączony z Fulham. Tymczasem wspomniane źródło zaznacza, że pomocnik może nie wylądować na Craven Cottage. Londyński klub oddalił się od transferu 23-latka.

Obecny sezon jest bardzo dobry w wykonaniu Haydena Hackneya. Anglik rozegrał osiem spotkań na boiskach Championship. W tym czasie zawodnik Middlesbrough zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie oraz dwie asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia pomocnika na 12 milionów euro.