Manchester United poszukuje pomocnika, którego mogą pozyskać w zimowym okienku. Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Jobe Bellingham. W grę wchodzi wypożyczenie z Borussii Dortmund - donosi "Express".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Jobe Bellingham może wzmocnić Manchester United

Manchester United wreszcie znajduje się na odpowiednich torach. Podopieczni Rubena Amorima odnieśli trzecie zwycięstwo z rzędu, pokonując w sobotę Brighton & Hove Albion rezultatem 4:2. Czerwone Diabły ostatnimi wynikami zbliżyli się na szczyt Premier League. Przede wszystkim wyprzedzili w tabeli Liverpool.

Styczeń może być dla Manchesteru United niezwykle pracowitym miesiącem, jeśli chodzi o transfery. Czerwone Diabły poważnie rozglądają się za pomocnikiem. Szeregi klubu ma opuścić bowiem Casemiro. W sprawie pozyskanie nowego gracza najnowsze doniesienia przekazuje „Express”. Otóż w kręgu zainteresowań władz klubu z Old Trafford znalazł się Jobe Bellingham z Borussii Dortmund.

Manchester United ma specjalny plan na pozyskanie młodego Anglika. Pomocnik miałby trafić pod skrzydła Rubena Amorima na zasadzie wypożyczenia. Nie od dziś wiemy, że zawodnik nie ma dobrych relacji ze swoim obecnym klubem. Planują to wykorzystać zatem Czerwone Diabły. Dla 20-latka jest to dobra okazja, aby odbudować karierę i zaistnieć na boiskach Premier League.

Jobe Bellingham w trwającej kampanii rozegrał 12 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Anglik nie ma na koncie asysty, ale może pochwalić się dwoma asystami. Zaliczył je w rozgrywkach Ligi Mistrzów.