Manchester United rozważa szokującą sprzedaż. Wkrótce Old Trafford może opuścić Luke Shaw. Anglik ostatnio był bardzo chwalony przez samego Rubena Amorima - przekazuje "Stretty News".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Luke Shaw na wylocie z Manchesteru United

Manchester United przygotowuje się do nowego sezonu, ale wciąż myśli o wzmocnieniach. Dotychczas Czerwone Diabły nie były zbyt aktywne na rynku transferowym. Na Old Trafford zawitali wyłącznie Matheus Cunha, Bryan Mbeumo oraz Diego Leon. Możemy być jednak pewni, że to nie koniec ich pracy. Władze klubu robią wszystko, aby dopiąć sprowadzenie Benjamina Sesko.

Tymczasem Manchester United rozważa przeprowadzenie zaskakującego transferu. I to wychodzącego z klubu. Z informacji przekazanych przez serwis „Stretty News” dowiadujemy się, że Czerwone Diabły chcą pozbyć się Luke’a Shawa. Na Old Trafford rozważą oferty, które wpłyną za reprezentanta Anglii.

Odejście Luke’a Shawa z Manchesteru United byłoby sporym zaskoczeniem. Co prawda, angielski defensor ma spore problemy zdrowotne. Jednak nie tak dawno w samych superlatywach o zawodniku Czerwonych Diabłów wypowiedział się Ruben Amorim. Portugalczyk uważa, że lewy obrońca jest fantastycznym zawodnikiem. Klub zatem może pójść na przekór trenerowi.

Luke Shaw reprezentuje barwy Manchesteru United od 2014 roku. Dotychczas wychowanek Southampton rozegrał dla Czerwonych Diabłów aż 287 spotkań. W tym czasie udało mu się czterokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć 29 asyst.