Man United sprzeda dwie gwiazdy. Kluby chcą złożyć oferty

Manchester United planuje sprzedaż Casemiro i Alejandro Garnacho podczas letniego okna transferowego - podaje "The Mirror". Obaj zawodnicy już teraz wzbudzają zainteresowanie innych klubów.

Źródło: The Mirror

Źródło: The Mirror

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Casemiro i Alejandro Garnacho na wylocie z Old Trafford

Manchester United rozczarowuje w sezonie 2024/25 w Premier League, zajmując dopiero 14. miejsce w tabeli. Zespół Rubena Amorima prezentuje się znacznie lepiej w Lidze Europy, gdzie awansował do półfinału i zmierzy się z Athletikiem Bilbao. Klub z Old Trafford planuje poważne porządki w kadrze przed kolejnym sezonem.

Okazuje się, że Czerwone Diabły są gotowe sprzedać zarówno Casemiro, jak i Alejandro Garnacho. Brazylijczyk, mimo początkowych trudności po objęciu zespołu przez Amorima, stał się kluczową postacią w środku pola, szczególnie w europejskich pucharach. 33-latek zanotował dwie asysty w ćwierćfinale Ligi Europy przeciwko Lyonowi. W ostatnich tygodniach udowodnił, że wciąż potrafi mieć ogromny wpływ na grę zespołu. Warto dodać, że Casemiro wzbudza zainteresowanie klubów z Arabii Saudyjskiej, które planują złożyć atrakcyjne oferty.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Z kolei Alejandro Garnacho rozegrał w tym sezonie aż 51 meczów, zdobył 10 bramek i zanotował 9 asyst. Mimo to jego rola w taktyce portugalskiego menedżera budzi pewne wątpliwości. Argentyńczyk coraz częściej występuje jako dziesiątka, a nie na skrzydle, gdzie dotąd czuł się najlepiej. 20-latek znajduje się na liście życzeń SSC Napoli, które już zimą starało się pozyskać zawodnika. Kontrakt Garnacho z Manchesterem United obowiązuje do końca sezonu 2027/28. Letnie okienko zapowiada się więc burzliwie na Old Trafford.