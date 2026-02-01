Manchester United ostatnio wysłał skautów do Włoch. Czerwone Diabły z bliską przyglądały się Tarikowi Muharemoviciowi z Sassuolo. Anglicy bacznie śledzą rozwój młodego defensora - przekazuje "SportSport".

Paul Marriott / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Tarik Muharemović obserwowany przez Manchester United

Manchester United w niedzielne popołudnie mierzył się przed własną publicznością z Fulham. Czerwone Diabły odniosły cenne zwycięstwo, ale w dramatycznych okolicznościach. Mecz zakończył się rezultatem 3:2 i tym samym drużyna wygrała trzeci mecz z rzędu pod wodzą Michaela Carricka. W najbliższym spotkaniu zespół z Old Trafford stawi czoła Tottenhamowi Hotspur.

Zimowe okienko dobiega końca i wydaje się, że Manchester United w ostatnich dniach nie wyczaruje żadnego transferu. Władze angielskiego klubu już planują wzmocnienia na lato. Bardzo ciekawe informacje z ich obozu przekazuje bośniacki portal „SportSport”. Otóż Czerwone Diabły wysyłały swoich skautów do Włoch, aby z bliska obserwowali Tarika Muharemovicia z Sassuolo.

Utalentowany obrońca w sobotę zagrał w lidze przeciwko Pisie. Był to udany występ tego zawodnika, co z pewnością nie umknęło uwadze skautom Manchesteru United. Reprezentant Bośni i Hercegowiny od miesięcy jest obserwowany przez angielski klub. Kto wie, może już w letnim okienku transferowym zawita na boiska Premier League.

Tarik Muharemović w trwającej kampanii rozegrał 20 spotkań w koszulce Sassuolo. Młody obrońca zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia piłkarza Neroverdich na 14 milionów euro.