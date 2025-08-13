Manchester w letnim okienku chciał pozyskać Dominica Calverta-Lewina. Finalnie jednak angielski napastnik nie trafi na Old Trafford. Zawodnik jest bowiem o krok od przenosin do Leeds United - podaje David Ornstein z "The Athletic".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Dominic Calvert-Lewin blisko Leeds United

Manchester United bardzo długo rozglądał się za nowym napastnikiem. W ostatnich dniach jednak udało im się dopiąć głośne wzmocnienie. Nowym zawodnikiem Czerwonych Diabłów został Benjamin Sesko. Na Old Trafford zaczęto rozglądać się za zmiennikiem dla reprezentanta Słowenii. Na celowniku angielskiego zespołu znalazł się Dominic Calvert-Lewin.

Jak się okazuje, do przeprowadzki angielskiego napastnika do drużyny Manchesteru United nie dojdzie. David Ornstein z „The Athletic” zdradził, że 28-latek wybrał inny zespół Premier League. Zawodnik jest bowiem o krok od przenosin do Leeds United. Strony osiągnęły właśnie wstępne porozumienie.

Wspomniane źródło zaznacza, że zaplanowano testy medyczne Dominica Calverta-Lewina. Jeśli pójdą one zgodnie z planem, Anglik podpisze kontrakt z Leeds United. Tym samym Manchester United stracił okazję na pozyskanie zawodnika bez klubu. Wraz z początkiem lipca dobiegł bowiem końca kontrakt 28-latka z Evertonem.

Dominic Calvert-Lewin w zespole The Toffees spędził aż dziewięć lat. Angielski snajper w barwach tej drużyny rozegrał łącznie 273 spotkania. W tym czasie 28-latek zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 71 trafień, a także 22 asysty.