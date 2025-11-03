Man United rozważa transfer skrzydłowego. W grze gigantyczna kwota

Manchester United nie ustaje w wysiłkach, aby pozyskać Antoine'a Semenyo z Bournemouth. Jak podaje "TEAMtalk", za reprezentanta Ghany trzeba zapłacić około 60 milionów funtów.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Antoine Semenyo łączony z transferem do Manchesteru United

Manchester United w październiku zanotował trzy zwycięstwa z rzędu w Premier League, co pozwoliło drużynie awansować do ligowej czołówki. W 10. kolejce drużyna Rubena Amorima została jednak zatrzymana przez Nottingham Forest na City Ground, remisując (2:2). Pomimo dobrego startu sezonu, klub wciąż poszukuje wzmocnień przed styczniowym oknem transferowym.

Jak donosi „TEAMtalk”, Antoine Semenyo z AFC Bournemouth znajduje się wciąż na celowniku Manchesteru United. 25-letni reprezentant Ghany imponuje szybkością i skutecznością w wykańczaniu akcji. W obecnym sezonie zdobył sześć bramek i zanotował trzy asysty w 11 meczach, stając się jednym z najbardziej wyróżniających się skrzydłowych Premier League.

Władze Manchesteru United rozważają transfer Semenyo latem za około 60 milionów funtów, choć nie wykluczają również styczniowej próby pozyskania zawodnika. Bournemouth jest niechętnie do rozstania ze swoją gwiazdą w trakcie sezonu. W klubie mają nadzieję, że zatrzymają Semenyo co najmniej do lata.

Drugim zawodnikiem, na którym koncentrują się na Old Trafford, jest Elliot Anderson z Nottingham Forest, który jest wyceniany na 70 milionów funtów. Semenyo reprezentuje barwy Bournemouth od 2023 roku i ma ważny kontrakt na Vitality Stadium do czerwca 2030 roku. Jego nazwisko pojawia się również w kontekście możliwej przeprowadzki do Liverpoolu.