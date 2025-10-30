Man United chce gwiazdę Premier League. W grze kosmiczna kwota

Manchester United zwrócił uwagę na Elliota Andersona z Nottingham Forest. Klub z City Ground wycenił swojego pomocnika na 100 milionów funtów - informuje "TEAMtalk".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Elliot Anderson w orbicie zainteresowań Manchesteru United

Manchester United po trudnym początku sezonu w Premier League wreszcie złapał właściwy rytm. Zespół Rubena Amorima notuje trzy zwycięstwa z rzędu i aktualnie zajmuje 6. miejsce w tabeli. W każdym z ostatnich trzech ligowych spotkań Czerwone Diabły zdobywały co najmniej dwie bramki, a portugalski menedżer wydaje się na dobre oddalać widmo zwolnienia z Old Trafford.

Według informacji „TEAMtalk”, na liście życzeń Manchesteru United znajduje się Elliot Anderson. 22-letni pomocnik Nottingham Forest jest uznawany za jeden z największych talentów angielskiej piłki. Jego rozwój śledzą również Newcastle United oraz Tottenham Hotspur, które monitorują sytuację zawodnika przed nadchodzącym oknem transferowym.

Sam Anderson ma być otwarty na kolejny krok w karierze. Jednak Nottingham Forest przyjęło twarde stanowisko wobec ewentualnej sprzedaży swojego kluczowego piłkarza. Klub z City Ground wycenił Anglika na 100 milionów funtów, co ma skutecznie odstraszyć potencjalnych nabywców. Anderson łączy w sobie wysoką intensywność, techniczne umiejętności i dojrzałość taktyczną, co sprawia, że jest niezwykle cennym ogniwem środka pola.

W trwającym sezonie 22-latek rozegrał 12 spotkań i zanotował jedną asystę. Manchester United zamierza kontynuować przebudowę swojego środka pola, a Anderson znalazł się wysoko na liście potencjalnych wzmocnień. Oprócz niego klub z Old Trafford obserwuje także Carlosa Balebę z Brighton & Hove Albion oraz Angelo Stillera ze Stuttgartu.