Man United chce sprzedać gwiazdę. Piłkarz ma inne plany

AC Milan chce pozyskać Rasmusa Hojlunda
Manchester United chce jak najszybciej zapomnieć o rozczarowującym poprzednim sezonie, w którym zajął 15. miejsce w Premier League. Czerwone Diabły przegrały także finał Ligi Europy z Tottenhamem Hotspur, tracąc tym samym szansę na grę w europejskich pucharach w sezonie 2025/26.
Latem w drużynie Rubena Amorima zaszło sporo zmian, zwłaszcza w ofensywie. Klub z Old Trafford zasilili Benjamin Sesko z RB Lipsk, Bryan Mbeumo z Brentford czy Matheus Cunha z Wolverhampton. Jednym z zawodników, którego pozycja w zespole nie jest pewna, jest Rasmus Hojlund. Duński napastnik bywał krytykowany za nieskuteczność, a transfery mogą jeszcze bardziej ograniczyć jego miejsce w składzie.
Mimo to Hojlund zapowiada, że będzie walczył o swoją szansę w drużynie portugalskiego menedżera. W międzyczasie AC Milan rozpoczął rozmowy w sprawie sprowadzenia Duńczyka. Według doniesień, wstępny plan zakłada wypożyczenie napastnika na sezon za 6 milionów euro, z opcją wykupu ustaloną na 45 milionów euro.
Sytuacja zapowiada się na ciekawą transferową sagę, ale na ten moment wydaje się, że piłkarz nie zamierza zmieniać barw klubowych. Rasmus Hojlund dołączył do czerwonej części Manchesteru w sierpniu 2023 roku z Atalanty Bergamo za blisko 80 milionów euro. Jego umowa na Old Trafford obowiązuje do czerwca 2028 roku. W sumie w angielskim klubie wystąpił w 95 spotkaniach, zdobywając 26 bramek we wszystkich rozgrywkach.