Man United chce sprzedać gwiazdę. Piłkarz ma inne plany

Manchester United rozważa latem sprzedaż Rasmusa Hojlunda do Milanu. Według Fabrizio Romano, duński napastnik chce pozostać w drużynie Rubena Amorima na sezon 2025/26.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

AC Milan chce pozyskać Rasmusa Hojlunda

Manchester United chce jak najszybciej zapomnieć o rozczarowującym poprzednim sezonie, w którym zajął 15. miejsce w Premier League. Czerwone Diabły przegrały także finał Ligi Europy z Tottenhamem Hotspur, tracąc tym samym szansę na grę w europejskich pucharach w sezonie 2025/26.

Latem w drużynie Rubena Amorima zaszło sporo zmian, zwłaszcza w ofensywie. Klub z Old Trafford zasilili Benjamin Sesko z RB Lipsk, Bryan Mbeumo z Brentford czy Matheus Cunha z Wolverhampton. Jednym z zawodników, którego pozycja w zespole nie jest pewna, jest Rasmus Hojlund. Duński napastnik bywał krytykowany za nieskuteczność, a transfery mogą jeszcze bardziej ograniczyć jego miejsce w składzie.

Mimo to Hojlund zapowiada, że będzie walczył o swoją szansę w drużynie portugalskiego menedżera. W międzyczasie AC Milan rozpoczął rozmowy w sprawie sprowadzenia Duńczyka. Według doniesień, wstępny plan zakłada wypożyczenie napastnika na sezon za 6 milionów euro, z opcją wykupu ustaloną na 45 milionów euro.

🚨 AC Milan have started discussing via intermediaries numbers of Rasmus Højlund deal.



Understand these are details: €6m loan fee, €45m buy option clause, salary covered.



⚠️ No green light to exit from the player yet, as Højlund insists on staying even after 0 minutes today. pic.twitter.com/k1XR7t0t9a — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2025

Sytuacja zapowiada się na ciekawą transferową sagę, ale na ten moment wydaje się, że piłkarz nie zamierza zmieniać barw klubowych. Rasmus Hojlund dołączył do czerwonej części Manchesteru w sierpniu 2023 roku z Atalanty Bergamo za blisko 80 milionów euro. Jego umowa na Old Trafford obowiązuje do czerwca 2028 roku. W sumie w angielskim klubie wystąpił w 95 spotkaniach, zdobywając 26 bramek we wszystkich rozgrywkach.