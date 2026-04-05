Manchester United może w letnim okienku przeprowadzić wielki transfer. Czerwone Diabły liczą się w walce o pozyskanie Nico Schlotterbecka z Borussii Dortmund i rozpoczęli już prace - donosi Sebastien Vidal.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Nico Schlotterbeck wzmocni Manchester United?

Manchester United odżył od momentu zatrudnienia Michaela Carricka. Zespół pod wodzą angielskiego szkoleniowca spisuje się znakomicie i jest na dobrej drodze, aby uzyskać awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Kadra Czerwonych Diabłów jednak nie jest specjalnie szeroka, więc władze klubu rozglądają się za wzmocnieniami, które będą mogli dokonać w nadchodzącym letnim okienku.

Tymczasem najnowsze doniesienia transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje Sebastien Vidal. Otóż angielski zespół może przeprowadzić wielki hit. Czerwone Diabły rozpoczęły prace nad pozyskaniem Nico Schlotterbecka z Borussii Dortmund. Władze z Old Trafford myślą już o kwocie potencjalnego transferu i wysokością umowy, jaką mogą zaproponować Niemcowi.

Manchester United jednak będzie musiał zmierzyć się z ogromną konkurencją. Nico Schlotterbeck jest niezwykle łakomym kąskiem na rynku. Defensor Borussii Dortmund jest łączony z przeprowadzką m.in. do Realu Madryt. Na dodatek niemiecki klub zrobi wszystko, aby przedłużyć kontrakt ze swoją gwiazdą.

Nico Schlotterbeck w trwającym sezonie rozegrał 31 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Reprezentant Niemiec zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.