Manchester United myśli o kadrze na drugą część sezonu. Było wiele spekulacji, że Old Trafford ma opuścić Joshua Zirkzee. Finalnie jednak Holender zostanie w zespole Czerwonych Diabłów - donosi "Sun Sport".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Joshua Zirkzee zostanie w Manchesterze United

Manchester United w obecnym sezonie przechodzi przez sinusoidę emocji. Czerwone Diabły fatalnie rozpoczęły rozgrywki Premier League i poważnie mówiło się o zwolnieniu Rubena Amorima. Zespół z Old Trafford później notował serię wygranych, a obecnie na koncie ma dwa remisy z rzędu. W tej chwili władze klubu natomiast mocno skupiają się na zbliżającym się zimowym okienku transferowym.

Z informacji przekazanych przez „Sun Sport” dowiadujemy się, że Manchester United podjął zaskakującą decyzję. Od wielu tygodni mówiło się, że drużynę prowadzoną przez Rubena Amorima ma opuścić Joshua Zirkzee. Przyszłość Holendra jednak wciąż będzie pisana na Old Trafford. Klub postanowił zablokować odejście napastnika.

Joshua Zirkzee nie do końca potrafi odnaleźć się w Manchesterze United. Najlepsze lata reprezentant Holandii spędził na Półwyspie Apenińskim, przez co napastnik był łączony z powrotem Serie A. Największe zainteresowanie przejawiała AS Roma, ale Giallorossi finalnie obejdą się smakiem.

W obecnym sezonie Joshua Zirkzee rozegrał jedynie pięć spotkań w koszulce Manchesteru United. Holender jeszcze nie ma na koncie trafienia. Napastnik łącznie na boisku spędził 90 minut.