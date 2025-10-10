Joshua Zirkzee już w styczniu może zostać wypożyczony przez Manchester United. Holender może wrócić do Serie A, ponieważ znajduje się na celowniku AS Romy - informuje "La Gazzetta dello Sport".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

AS Roma może wypożyczyć Joshuę Zirkzee

Joshua Zirkzee latem zeszłego roku zdecydował się na przeprowadzkę do Manchesteru United. Wraz z przyjściem holenderskiego napastnika wiązano olbrzymie nadzieje na Old Trafford. 24-latek miał świetne wejście, ponieważ już w debiucie strzelił premierowego gola. Później jednak było tylko gorzej. Dziś wychowanek Bayernu Monachium nie znajduje się na szczycie planów Czerwonych Diabłów.

Od dłuższego czasu Joshua Zirkzee jest łączony z innymi klubami. Manchester United poważnie bowiem rozważa wypożyczenie reprezentanta Holandii. Tymczasem bardzo ciekawe wieści w sprawie przyszłości 24-latka przekazuje „La Gazzetta dello Sport”. Otóż zawodnik Czerwonych Diabłów może wrócić do Serie A. Znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań AS Romy.

Joshua Zirkzee znakomicie prezentował się na boiskach Serie A, kiedy reprezentował barwy Bologni. Holender zatem może poważnie rozważyć powrót do Italii. AS Roma ma problem z obsadą pozycji napastnika, przez co zainteresowanie zawodnikiem Czerwonych Diabłów nie jest przypadkowe. Czas pokaże, jak finalnie potoczy się sytuacja 24-latka.

Dotychczas Joshua Zirkzee rozegrał 53 spotkania w koszulce Manchesteru United. Statystyki napastnika nie są wybitne. Udało mu się bowiem tylko siedmiokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył jedynie trzy asysty.