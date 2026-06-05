Manchester United wkrótce może zakończyć współpracę z Manuelem Ugarte. Urugwajczyk może jednak zostać w Premier League. Znalazł się bowiem na radarze Crystal Palace oraz Evertonu - donosi "Sports Boom".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Manuel Ugarte łączony z Crystal Palace i Evertonem

Manchester United już wie, jaką drogę obierze podczas letniego okienka transferowego. Priorytetowo Czerwone Diabły traktują zmiany w środku pola. Z klubem wkrótce może rozstać się Manuel Ugarte, który nie przekonuje swoimi umiejętnościami. Serwis „Sports Boom” zdradza, że Urugwajczyk może zostać w Premier League, ponieważ znalazł się w kręgu zainteresowań Crystal Palace oraz Evertonu.

Przyszłość Manuela Ugarte w Manchesterze United wisi na włosku. Czerwone Diabły za pomocnika rozważą oferty, jeśli takie pojawią się na ich stole. Na ten moment zarówno Crystal Palace, jak i Everton nie wykonały odpowiednich kroków dążących do transferu. Sytuacja jednak wkrótce może się zmienić i oba zespoły stoczą między sobą rywalizację o Urugwajczyka.

Manuel Ugarte od wielu miesięcy ma problem, żeby wskoczyć na poziom, z którego znany był w Sportingu Lizbona. Manchester United miał być dla Urugwajczyka trampoliną po kiepskiej przygodzie w Paris Saint-Germain. Rzeczywistość okazała się bardziej brutalna i Czerwone Diabły bardziej zatopiły pomocnika.

W poprzednim sezonie Manuel Ugarte rozegrał 24 spotkania w koszulce Manchesteru United. Reprezentant Urugwaju nie miał udziału przy strzelonym golu. W statystykach widnieje przy jego nazwisku liczba zero.