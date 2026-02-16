Man United poluje na Argentyńczyka. Ciekawy transfer na horyzoncie

Manchester United umieścił na liście życzeń Marcosa Senesiego z AFC Bournemouth - donosi "TuttoJuve". Argentyński obrońca znajduje się również na radarze Tottenhamu Hotspur.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Marcos Senesi w orbicie zainteresowań Manchesteru United i Tottehamu

Manchester United w trwającym sezonie koncentruje się na walce o powrót do Ligi Mistrzów. Po 26. kolejkach Premier League Czerwone Diabły zajmują czwarte miejsce w tabeli i mają niewielką przewagę nad goniącą czołówkę Chelsea i Liverpoolu. Tymczasowy szkoleniowiec Michael Carrick poprawił wyniki zespołu, jednak władze klubu wciąż rozważają zatrudnienie bardziej doświadczonego menedżera po zakończeniu kampanii.

Nie jest tajemnicą, że na Old Trafford trwają intensywne prace nad wzmocnieniem defensywy. Według informacji „TuttoJuve”, na liście życzeń Manchesteru United znalazł się Marcos Senesi, który bardzo dobrze prezentuje się w barwach AFC Bournemouth. Argentyńczyk może latem zmienić klub na zasadzie wolnego transferu.

O 28-letniego defensora zabiega jednak także Tottenham Hotspur. Były zawodnik Feyenoord Rotterdam doskonale zna realia Premier League, a jego uniwersalność i doświadczenie sprawiają, że mógłby od razu wskoczyć do wyjściowego składu jednego z angielskich gigantów.

Najbliższe miesiące pokażą, który projekt okaże się bardziej przekonujący – wizja odbudowy Manchesteru United czy próba powrotu do czołówki w wykonaniu Tottenhamu. W obecnym sezonie Argentyńczyk rozegrał 27 spotkań, notując cztery asysty. Dwukrotny reprezentant Argentyny jest wyceniany przez portal Transfermarkt.de na około 22 miliony euro.