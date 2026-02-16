Man United planuje transfery z Serie A. Carrick chce ściągnąć dwóch zawodników

Manchester United planuje latem zakontraktować lewego i środkowego obrońcę. Serwis Calciomercato wskazuje, że na celowniku klubu znajdują się Pierre Kalulu z Juventusu oraz Federico Dimarco z Interu.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Pierre Kalulu i Federico Dimarco pod lupą Czerwonych Diabłów

Manchester United jest skupiony na walce w Premier League i powrocie do elitarnych rozgrywek Ligi Mistrzów. Ostatnie tygodnie przyniosły poprawę nastrojów w klubie dzięki działaniom trenera Michaela Carricka. Czerwone Diabły były blisko serii pięciu zwycięstw z rzędu, ale tylko zremisowały z West Hamem (1:1) po golu Benjamina Sesko w 96. minucie. Obecnie zespół znajduje się na czwartym miejscu w tabeli.

W klubie trwają przygotowania do letniej przebudowy. Według informacji portalu Calciomercato.com, na celowniku klubu znajdują się Federico Dimarco z Interu Mediolan oraz Pierre Kalulu z Juventusu Turyn. Skauci Manchesteru United byli obecni podczas niedawnego starcia obu gigantów w Serie A.

Sezon ujawnił problemy w defensywie Czerwonych Diabłów. Kontuzje, spadek formy kilku zawodników oraz niepewność wokół doświadczonych obrońców pokazały brak głębi składu. Władze United poszukują zawodników zdolnych do gry w różnych systemach i na wielu pozycjach defensywnych. Włoska liga od dawna uchodzi za kuźnię taktycznie wyrafinowanych defensorów.

Dimarco to lewoskrzydłowy obrońca, ceniony za ofensywną grę, precyzyjne dośrodkowania i skuteczność przy stałych fragmentach gry. Z kolei 25-letni Francuz wyróżnia się wszechstronnością, jednak najczęściej ustawiany jest na lewej stronie obrony. Letnie okno transferowe może okazać się kluczowe dla budowy zespołu zdolnego rywalizować zarówno w Premier League, jak i w europejskich pucharach.