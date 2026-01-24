Manchester United pogodzony z losem. Gwiazda poza zasięgiem

fot. Action Plus Sports Images Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Anderson już wybrał nowy klub? Manchester United odpuszcza

Manchester United przed sezonem przebudował ofensywę, a teraz skupia się na środku pola oraz formacji obronnej. Zimą nie dojdzie do żadnych poważniejszych ruchów z dwóch powodów – brak odpowiednich funduszy oraz niedostępność piłkarzy, którzy są realnie pożądani. Na Old Trafford większe zmiany przewidziane są dopiero latem, kiedy to klub spróbuje pozyskać przynajmniej jednego jakościowego pomocnika.

Po zwolnieniu Rubena Amorima wyjaśniła się przyszłość Kobbiego Mainoo, który wrócił do gry i raczej nie zdecyduje się na zmianę otoczenia. W tym wypadku Manchester United może skupić się na pozyskaniu tylko jednego piłkarza do drugiej linii. Najprawdopodobniej wybierze spośród obecnych gwiazd Premier League – media od miesięcy informują o tym, że na liście życzeń znajdują się Carlos Baleba, Adam Wharton oraz Elliot Anderson. Nad transferem tego pierwszego Czerwone Diabły pracowały już latem, ale wówczas brutalnie odbiły się od finansowych oczekiwań Brighton.

Na ten moment angielski gigant nie pokłada dużej nadziei w transferze Andersona. Gwiazdor Nottingham Forest ma być nastawiony na przeprowadzkę do Manchesteru City. Lokalny rywal wybierze natomiast między Balebą a Whartonem. Koszt transferu któregokolwiek z nich może sięgnąć nawet 100 milionów euro.