Man United planuje rozbić bank. To będzie transferowy hit w Premier League

Carlos Baleba w kręgu zainteresowań Manchesteru United

Manchester United na początku tego roku rozstał się z Rubenem Amorimem, a tymczasowym menedżerem został Michael Carrick. Pod jego wodzą piłkarze z Old Trafford wskoczyli na czwarte miejsce w tabeli Premier League, a celem na dalszą część sezonu jest awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Jednocześnie klub musi poradzić sobie z odejściem Casemiro, który niedawno ogłosił, że opuści szeregi Czerwonych Diabłów. Brazylijczyk dołączył do Manchesteru United latem 2022 roku z Reali Madryt. W związku z jego odejściem klub intensywnie poszukuje nowego środkowego pomocnika.

Na liście życzeń znalazł się Carlos Baleba. Kameruńczyk zachwyca od kilku lat w barwach Brighton & Hove Albion. Do tego klubu trafił w 2023 roku z Lille za 27 milionów euro. Według raportu „TEAMtalk”, sam Baleba jest zadowolony z perspektywy gry na Old Trafford i chętnie występowałby u boku swojego rodaka, Bryana Mbeumo. Pomocnik jest także w orbicie zainteresowań Liverpoolu.

22-letni zawodnik jest wyceniany przez klub na 100 milionów funtów, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku. W bieżącym sezonie rozegrał już 21 meczów, pokazując swoją wszechstronność i kreatywność w środku pola. Baleba nie musi być jedynym wzmocnieniem Manchesteru United latem. Na radarze są także Elliot Andersson z Nottingham Forest oraz Adam Wharton z Crystal Palace.