Manchester United dopina transfer Sesko. Kolejny cel już wytypowany

Manchester United lada moment pozyska Benjamina Sesko. Jak się okazuje, Czerwone Diabły mają już kolejny cel transferowy. Na ich radarze znajduje się Pietro Comuzzo z Fiorentiny - donosi Nicolo Schira.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Pietro Comuzzo kolejnym celem transferowym Manchesteru United

Manchester United od wielu miesięcy rozglądał się za napastnikiem. Wielu zawodników był łączonych z przeprowadzką na Old Trafford, ale dopiero teraz angielski klub dopina transfer snajpera. Lada moment drużynę prowadzoną przez Rubena Amorima wzmocni Benjamin Sesko. Tym samym Czerwone Diabły wygrały rywalizację z Newcastle United o gwiazdę RB Lipska.

Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że Manchester United wytypował już kolejny cel transferowy. Trop Czerwonych Diabłów prowadzi teraz do Serie A. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Pietro Comuzzo, który na co dzień reprezentuje barwy Fiorentiny. Włoski defensor od dawna znajduje się na radarze angielskiego zespołu.

Możemy zatem spodziewać się, że Manchester United od razu po ogłoszeniu przyjścia Benjamina Sesko ruszy po Pietro Comuzzo. Transfer Włocha będzie zdecydowanie prostszy do zrealizowania. Czerwone Diabły nie będą musiały aż tak głęboko sięgać do portfela. Obecnie jednak nie znamy, jakie oczekiwania finansowe mają wobec defensora na Stadio Artemio Franchi.

Pietro Comuzzo jest wychowankiem Fiorentiny. Dotychczas utalentowany defensor rozegrał 50 spotkań w seniorskich barwach zespołu „Violi”. 20-latkowi udało się nawet strzelić jednego gola.