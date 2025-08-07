Manchester United jest już o krok od finalizacji wyczekiwanego ruchu. Nowym zawodnikiem Czerwonych Diabłów zostanie Benjamin Sesko. Znamy warunki tego transferu.

Cal Sport Media/ Alamy Na zdjęciu: Benjamin Sesko

Manchester United bliski sprowadzenia snajpera

Bryan Mbeumo, Matheus Cunha i Diego Leon – do tej pory Manchester United sprowadził trzech zawodników, na których wydał łącznie nieco ponad 150 milionów euro. Teraz ta kwota powiększy się o kolejne 85 milionów euro. To właśnie tyle ma kosztować nowy nabytek Czerwonych Diabłów, Benjamin Sesko.

Reprezentant Słowenii, jak informuje David Ornstein, otrzymał od RB Lipsk zgodę na lot do Manchesteru i badania medyczne przed sfinalizowaniem transferu. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym tygodniu 22-latek powinien sfinalizować swoją przeprowadzkę do Premier League.

🚨 EXCLUSIVE: Manchester United strike agreement in principle with RB Leipzig to sign Benjamin Sesko. Deal for 22yo #RBLeipzig striker €76.5m + €8.5m. Slovenia international given permission to fly & do medical before completing #MUFC move @TheAthleticFC https://t.co/mM9R0ipHZn — David Ornstein (@David_Ornstein) August 7, 2025

Tym samym Manchester United pozyska napastnika, który w poprzednim sezonie zdobył 21 bramek i zanotował sześć asyst w 45 spotkaniach w koszule Byków. Sesko przed dwoma laty do Lipska trafił z Salzburga za 24 miliony euro.