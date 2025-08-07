Manchester United bliski sprowadzenia snajpera
Bryan Mbeumo, Matheus Cunha i Diego Leon – do tej pory Manchester United sprowadził trzech zawodników, na których wydał łącznie nieco ponad 150 milionów euro. Teraz ta kwota powiększy się o kolejne 85 milionów euro. To właśnie tyle ma kosztować nowy nabytek Czerwonych Diabłów, Benjamin Sesko.
Reprezentant Słowenii, jak informuje David Ornstein, otrzymał od RB Lipsk zgodę na lot do Manchesteru i badania medyczne przed sfinalizowaniem transferu. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym tygodniu 22-latek powinien sfinalizować swoją przeprowadzkę do Premier League.
Tym samym Manchester United pozyska napastnika, który w poprzednim sezonie zdobył 21 bramek i zanotował sześć asyst w 45 spotkaniach w koszule Byków. Sesko przed dwoma laty do Lipska trafił z Salzburga za 24 miliony euro.