Manchester United pewny wielkiego transferu. Nowa gwiazda w ataku

17:46, 7. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  David Ornstein

Manchester United jest już o krok od finalizacji wyczekiwanego ruchu. Nowym zawodnikiem Czerwonych Diabłów zostanie Benjamin Sesko. Znamy warunki tego transferu.

Benjamin Sesko
Cal Sport Media/ Alamy Na zdjęciu: Benjamin Sesko

Manchester United bliski sprowadzenia snajpera

Bryan Mbeumo, Matheus Cunha i Diego Leon – do tej pory Manchester United sprowadził trzech zawodników, na których wydał łącznie nieco ponad 150 milionów euro. Teraz ta kwota powiększy się o kolejne 85 milionów euro. To właśnie tyle ma kosztować nowy nabytek Czerwonych Diabłów, Benjamin Sesko.

Reprezentant Słowenii, jak informuje David Ornstein, otrzymał od RB Lipsk zgodę na lot do Manchesteru i badania medyczne przed sfinalizowaniem transferu. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym tygodniu 22-latek powinien sfinalizować swoją przeprowadzkę do Premier League.

Tym samym Manchester United pozyska napastnika, który w poprzednim sezonie zdobył 21 bramek i zanotował sześć asyst w 45 spotkaniach w koszule Byków. Sesko przed dwoma laty do Lipska trafił z Salzburga za 24 miliony euro.

