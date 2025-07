Man United zainteresowany obrońcą z Serie A. Gigant planuje rozmowy

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Pietro Comuzzo na celowniku Manchesteru United

Manchester United dołącza do wyścigu po jednego z najbardziej obiecujących młodych obrońców Serie A. Według doniesień z Włoch, angielski klub bacznie obserwuje Pietro Comuzzo. 20-letni stoper Fiorentiny w minionym sezonie zanotował przełomowy okres w pierwszym zespole. We wszystkich rozgrywkach rozegrał 44 spotkania i strzelił jednego gola.

Comuzzo, który jeszcze kilka miesięcy temu był bliski przenosin do SSC Napoli, pozostał ostatecznie na Stadio Artemio Franchi i wykorzystał swoją szansę. Pod wodzą Raffaele Palladino zyskał status jednego z filarów defensywy Violi. Zainteresowanie włoskim defensorem rośnie, a na radarze oprócz Czerwonych Diabłów znalazły się również dwa kluby Premier League – Nottingham Forest oraz Sunderland.

Fiorentina mająca z zawodnikiem ważny kontrakt aż do 2029 roku nie musi spieszyć się ze sprzedażą. Jednak oferty rzędu 30 milionów euro mogą skłonić klub do poważnych rozważań. 9 sierpnia Fiorentina zmierzy się w meczu towarzyskim z Manchesterem United, Jak donosi „La Repubblica”, spotkanie może stać się okazją do pierwszych rozmów między działaczami obu klubów.

Choć nie jest to równoznaczne z ofertą, dla Manchesteru będzie to doskonały moment, by zasygnalizować swoje zainteresowanie i rozpocząć negocjacje. Co ważne, na ten moment Comuzzo nie naciska na transfer, ponieważ jest zadowolony z rozwoju kariery we Florencji.