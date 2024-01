Manchester United odrzucił możliwość wymiany piłkarzy z Interem

IMAGO / Sports Press Photo/ Cristiano Mazzi Na zdjęciu: Inter - Benfica

Manchester United i Inter miały szansę dokonać wymiany zawodników

Na Old Trafford mógł pojawić się Denzel Dumfries

Jednak taka możliwość została ostatecznie odrzucona przez Czerwone Diabły

Manchester miał okazję na sprowadzenie Dumfriesa

Denzel Dumfries w końcu mógł przenieść się do Premier League. Reprezentant Holandii regularnie był łączony z przeprowadzą do Anglii, jednak zawsze brakowało konkretów. Wahadłowy był łączony m.in. z Manchesterem United. W tym okienku transferowym klub z Old Trafford otrzymał szansę pozyskania 27-latka.

Jednak Dumfies niemal na pewno nie zostanie nowym zawodnikiem Czerwonych Diabłów. Manchester miał możliwość sprowadzenia byłego gracza PSV, jednak w zamian za niego do Mediolanu miał powędrować Aaron Wan-Bissaka. Inter chciał dokonać wymiany i dzięki niej pozyskać piłkarza, który imponuje umiejętnościami defensywnymi.

Sun Sport informuje, że ta transakcja nie dojdzie do skutku, ponieważ Anglicy nie zamierzają żegnać się z Wan-Bissaką.