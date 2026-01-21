Manchester United wkrótce może wzmocnić ofensywę. Trop Czerwonych Diabłów prowadzi do Hiszpanii. Na ich celowniku znalazł się Mikel Oyarzabal z Realu Sociedad - informuje "Football Transfers".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Mikel Oyarzabal na radarze Manchesteru United

Manchester United rozpoczął nowy rozdział. Za sterami zespołu zasiada obecnie Michael Carrick, który zdążył już zadebiutować w tej roli. Pierwszy mecz jako trener Czerwonych Diabłów udał mu się niezwykle dobre. Zespół z Old Trafford w pięknym stylu pokonał w derbach Manchester City rezultatem 2:0. Teraz władze klubu rozpoczęły prace na rynku transferowym.

Przedstawiciele Manchesteru United udali się właśnie do Hiszpanii. Celem podróży nie jest tylko rozmowa z FC Barceloną na temat Marcusa Rashforda. Jak się okazuje, Czerwone Diabły mają też inne plany. Serwis „Football Transfers” zdradza, że angielski zespół będzie obserwował Mikela Oyarzabala, który na co dzień reprezentuje barwy Realu Sociedad.

Manchester United bacznie poszukuje zawodnika, który będzie odpowiedzialny za strzelanie goli. Mikel Oyarzabal imponuje liczbowo, ale nie jest on nominalnym napastnikiem. Klub widocznie ma plany, aby grać z fałszywą dziewiątką. Dotychczasowi piłkarze sprowadzeni na tę pozycję nie potrafili imponować na Old Trafford. Czas pokaże, czy mistrz Europy finalnie zawita na boiska Premier League.

Mikel Oyarzabal w trwającej kampanii rozegrał 19 spotkań w koszulce Realu Sociedad. Hiszpan zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.