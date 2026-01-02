Manchester United chce zimą wzmocnić środek pola. Czerwone Diabły przyglądają się sporej liczbie zawodników. W tym gronie ponownie znalazl się Ederson z Atalanty Bergamo - informuje "TEAMtalk".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ederson pod obserwacją Manchesteru United

Manchester United ma jasny cel na styczniowe okienko transferowe. Drużyna prowadzona przez Rubena Amorima chce wzmocnić środek pola. Czerwone Diabły obecnie mają problem w pomocy, a lada moment z klubem mogą się jeszcze pożegnać Casemiro oraz Kobbie Mainoo. Zima zapowiada się zatem na niezwykle pracowitą w obozie ekipy z Old Trafford.

Nie jest wielką tajemnicą, że Manchester United obserwuje sporą liczbę pomocników. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że ich głównym celem stał się Manu Kone z AS Romy. Tymczasem okazuje się, że nie tylko Francuz może zamienić Serie A na Old Trafford. Serwis „TEAMtalk” przekazał, że na celowniku angielskiego zespołu ponownie znalazł się Ederson z Atalanty Bergamo.

Brazylijczyk już kilka miesięcy temu był łączony z Manchesterem United. Władze z Old Trafford porzuciły jednak pomysł sprowadzenia tego pomocnika, ale jego temat znów się ożywił. Wspomniane źrodło zdradza, że Czerwone Diabły poważnie rozważają możliwość pozyskania piłkarza La Dei.

Ederson reprezentuje barwy Atalanty Bergamo od 2022 roku. Dotychczas brazylijski pomocnik rozegrał 156 spotkań w koszulce zespołu z regionu Lombardii. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 14 trafień, a także pięć asyst.