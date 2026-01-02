Manchester United wytypowal Carlosa Balebę jako cel transferowy. W styczniu jednak Brighton & Hove Albion nie zamierza sprzedawać swojej gwiazdy. Czerwone Diabły zatem obejdą się smakiem - donosi Lyall Thomas ze "Sky Sports News".

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Carlos Baleba

Carloa Baleba nie trafi zimą do Manchesteru United

Manchester United już zimą zamierza dokonać wielkich wzmocnień. Przede wszystkim w środku pola. Czerwone Diabły lada moment mogą zostać tylko z dwoma pomocnikami, ponieważ Kobbie Mainoo oraz Manuel Ugarte mogą zmienić otoczenie. Czerwone Diabły rozglądają się zatem za transferami. A ich jednym z głównych celów jest pozyskać Carlosa Balebę z Brighton & Hove Albion.

Tymczasem Lyall Thomas nie przekazuje dobrych wiadomości kibicom Manchesteru United. Otóż Czerwone Diabły nie pozyskają w styczniowym okienku Carlosa Balebę. Brighton & Hove Albion nie ma zamiaru w trakcie sezonu rozstać się ze swoim gwiazdorem. Kameruński pomocnik, mimo gotowości przeprowadzki na Old Trafford, wiosnę prawdopodobnie spędzi jeszcze na Falmer Stadium.

Manchester United nie zakończył poszukiwania na osobie Carlosa Baleby. Pod obserwacją Czerwonych Diabłów znajduje się również Ederson z Atalanty Bergamo. Czas pokaże, który finalnie środkowy pomocnik zawita w styczniowym okienku na Old Trafford.

Carlos Baleba natomiast w trwjącej kampanii rozegrał 19 spotkań w koszulce Brighton & Hove Albion. Reprezentant Kamerunu nie ma jeszcze udziału przy strzelonym golu.