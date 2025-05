Manchester United szuka wzmocnień. Legenda podpowiada

Manchester United w letnim okienku zapewne przejdzie sporą przebudowę. Tymczasem Gary Neville na łamach podkastu "Stick to Football" zdradził, że chciałby widzieć Denzela Dumfriesa na Old Trafford.

Źródło: Stick to Football / DevilPage

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Gary Neville

Gary Neville: Dobrym wyborem byłby Denzel Dumfries

Manchester United rozgrywa kompromitujący sezon. Podopieczni Rubena Amorima jednak jeszcze mogą choć w minimalnym stopniu zmazać plamę. Czerwone Diabły bowiem awansowali do finału Ligi Europy, w którym zmierzą się z Tottenhamem Hotspur. Władze z Old Trafford tymczasem chcą wzmocnić skład, aby kolejny rok był dużo lepszy w wykonaniu drużyny.

Tymczasem Manchester United otrzymał podpowiedź dotyczącą transferu od swojej legendy. Gary Neville wskazał odpowiedniego kandydata, który powinien trafić na Old Trafford. Anglik na łamach podkastu „Stick to Football” zdradził, że widziałby Denzela Dumfriesa z Interu Mediolan w drużynie Rubena Amorima.

– Ostatnio pomyślałem, że skoro Manchesteru United gra piątką obrońców i wahadłowymi, to dobrym wyborem byłby Denzel Dumfries. Chciałbym go zobaczyć w Premier League. Dumfries jest świetnym zawodnikiem. To niesamowity piłkarz. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobry – powiedział Gary Neville, cytowany przez portal „DevilPage”.

Denzel Dumfries rozgrywa kapitalny sezon w Interze Mediolan. Reprezentant Holandii w trwającej kampanii rozegrał 42 spotkania. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 10 trafień, a także sześć asyst.