Manchester United może zaakceptować ofertę za gwiazdę. Możliwy duży transfer

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Bruno Fernandes rozważa swoją przyszłość

Bruno Fernandes wciąż jest kluczową postacią Manchesteru United, ale jego przyszłość staje się coraz mniej pewna. Zainteresowanie pomocnikiem ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej nie słabnie, a sam Portugalczyk może ponownie zastanowić się nad transferem.

Kapitan Czerwonych Diabłów odrzucił oferty z Bliskiego Wschodu w trakcie minionego letniego okna i zdecydował się pozostać na Old Trafford. Jednak drużyna prowadzona przez Rubena Amorima nie ma za sobą udanego początku sezonu.

W czterech kolejkach Premier League tylko raz udało się sięgnąć po komplet punktów. W ostatnią niedzielę ekipa portugalskiego szkoleniowca przegrała 0:3 z Manchesterem City.

Według doniesień, Fernandes może podjąć decyzję o zmianie barw klubowych po przyszłorocznym mundialu. Wiele będzie zależeć od formy i wyników zespołu. Jeśli Manchester United zakończy rozgrywki w dolnej części tabeli, tak jak w poprzednim sezonie, reprezentant Portugalii ponownie rozważy odejście.

31-latek znajduje się na radarze Al-Hilal i Al-Nassr, które są gotowe do złożenia kolejnych lukratywnych ofert. Sam Cristiano Ronaldo namawia go na przeprowadzkę do Arabii.

Działacze z Old Trafford nie wykluczają sprzedaży lidera zespołu, jeśli do klubu wpłynie atrakcyjna propozycja. Mimo to Fernandes na razie pozostaje lojalny wobec angielskiego giganta, ale kolejne słabe wyniki osiągane przez zespół Rubena Amorima mogą zmienić jego podejście.

Zobacz także: Salah dołączy do hiszpańskiego giganta? To byłby hit transferowy