Ronaldo namawia wielką gwiazdę na transfer. Nadchodzi hit

Cristiano Ronaldo postanowił wcielić się w rolę agenta piłkarskiego. Legendarny Portugalczyk próbuje przekonać swojego rodaka do przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej. Bruno Fernandes znalazł się na celowniku kilku klubów Saudi Pro League.

Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo jako agent. Wielki transfer możliwy

Kontrakt Cristiano Ronaldo z Al-Nassr obowiązuje jeszcze przez dwa lata. Kapitan reprezentacji Portugalii to bez wątpienia największa gwiazda całej ligi i magnes, który przyciąga kolejnych wielkich piłkarzy. 40-latek chce wykorzystać swój status i przekonać jednego z rodaków do przenosin na Półwysep Arabski, o czym informuje portal Fichajes.net.

O kim mowa? Bruno Fernandes już od dłuższego czasu jest łączony z transferem do Saudi Pro League, jednak do tej pory pomocnik skutecznie opierał się zakusom tamtejszych klubów. Jednak aktywność Ronaldo może wszystko zmienić. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki tego lata próbował nakłonić rodaka do zmiany miejsca pracy, ale 31-latek postanowił kontynuować karierę w szeregach Manchesteru United.

Mimo tego Ronaldo nie rezygnuje ze starań o „pozyskanie” gwiazdy Czerwonych Diabłów. Temat transferu Bruno Fernandesa do Arabii Saudyjskiej powinien wrócić w kolejnym okienku, a więc już w styczniu 2026 roku. Wiele zależy od tego, jak będzie spisywał się obecny zespół byłego zawodnika Sportingu. Jeżeli Manchester znowu nie spełni pokładanych w nim nadziei, potencjalna przeprowadzka poza Europę może stać się możliwym rozwiązaniem.