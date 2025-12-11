Man United może stracić pomocnika. Włoski gigant zgłosił się po gwiazdę

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Napoli chce pozyskać Kobbiego Mainoo

Manchester United awansował na 6. miejsce w tabeli Premier League po zdobyciu siedmiu punktów w trzech ostatnich spotkaniach. Zbliżające się zimowe okno transferowe może jednak przynieść ważną decyzję dotyczącą przyszłości Kobbiego Mainoo.

20-letni Anglik jest głębokim rezerwowym w drużynie Rubena Amorima. W Premier League rozegrał dotąd zaledwie 10 meczów, spędzając na murawie łącznie 183 minuty. Ofensywny pomocnik jest rozczarowany swoją rolą i nie zamierza spędzić drugiej części sezonu głównie na ławce rezerwowych, dlatego coraz poważniej rozważa zmianę otoczenia już w styczniu.

Zainteresowanych nie brakuje. Na czele wyścigu o Mainoo ma znajdować się SSC Napoli, które chce wzmocnić środek pola i od dłuższego czasu obserwuje młodego Anglika. Według doniesień Fabrizio Romano, włoski klub od sierpnia utrzymuje kontakt z otoczeniem zawodnika.

Transfer nie będzie jednak prosty. Wszystko zależy od stanowiska Manchesteru United. Amorim nie chce osłabiać kadry, zwłaszcza że kilku zawodników ma wyjechać na Puchar Narodów Afryki, co znacznie zawęzi pole manewru. Napoli liczy jednak, że zmieniająca się sytuacja i niezadowolenie zawodnika mogą otworzyć drzwi do negocjacji. W grę wchodzi wypożyczenie Mainoo.

20-latek jest wychowankiem Czerwonych Diabłów i nigdy nie reprezentował barw innego klubu. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku. Mainoo w ostatnich miesiącach stracił również miejsce w reprezentacji Anglii, dla której rozegrał łącznie 10 meczów. To kolejny sygnał, że zimowa zmiana otoczenia mogłaby pomóc mu odbudować pozycję.