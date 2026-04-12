Juventus chce zawodnika Manchesteru United. Zacięta rywalizacja o pomocnika

Juventus planuje transfer Manuela Ugarte z Manchesteru United - podaje "Football Insider". Urugwajski pomocnik jest także przymierzany do Newcastle United.

Manuel Ugarte na wylocie z Manchesteru United

Juventus Turyn zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli Serie A i liczy się w walce o miejsce gwarantujące udział w Lidze Mistrzów. W 32. kolejce Stara Dama odniosła ważne wyjazdowe zwycięstwo nad Atalantą Bergamo (1:0). Władze klubu pracują nad przyszłością zespołu. Kontrakt z trenerem Luciano Spallettim został przedłużony do czerwca 2028 roku.

Jednym z priorytetów Juventusu na letnie okno transferowe ma być wzmocnienie środka pola, szczególnie zawodnikiem o wyraźnych inklinacjach defensywnych. Na liście życzeń Starej Damy znalazł się Manuel Ugarte, obecnie występujący w Manchesterze United. Przyszłość 25-letniego Urugwajczyka stoi pod dużym znakiem zapytania.

Pomocnik nie może liczyć na stabilne miejsce w składzie i coraz częściej mówi się o jego możliwym odejściu. Wszystko wskazuje na to, że sam zawodnik jest otwarty na zmianę otoczenia w poszukiwaniu większej liczby minut. W obecnym sezonie Ugarte rozegrał łącznie 23 spotkania we wszystkich rozgrywkach.

Jego kontrakt na Old Trafford obowiązuje do czerwca 2029 roku. Juventus nie jest jedynym klubem zainteresowanym usługami Urugwajczyka. Sytuację zawodnika monitoruje również Newcastle United. Najbliższe miesiące mogą okazać się kluczowe dla dalszej kariery pomocnika. Według serwisu Transfermarkt.de, wartość rynkowa Ugarte wynosi obecnie 30 milionów euro.