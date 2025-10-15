Man United ma rywala. Napastnik łączony z innym klubem Premier League

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

West Ham zainteresowany Ivanem Toneyem

Manchester United kolejny sezon zmaga się z problemami w Premier League. Pod wodzą Rubena Amorima Czerwone Diabły zajmują dopiero 10. miejsce w tabeli, a jak dotąd największym sukcesem był domowy triumf nad Chelsea (2:1) na Old Trafford.

Choć Benjamin Sesko, który został sprowadzony z RB Lipsk, miał być rozwiązaniem problemów w ataku, jego liczby nie spełniają oczekiwań. Dlatego już w zimowym oknie transferowym portugalski menedżer planuje sprowadzić nowego snajpera.

Na liście życzeń angielskiego giganta od dłuższego czasu znajduje się Ivan Toney. 29-letni reprezentant Anglii obecnie występuje w Al-Ahli z Brentfordu w 2024 roku za 42 miliony euro. Jest jednym z najbardziej bramkostrzelnych zawodników w saudyjskiej lidze. W trwającym sezonie Toney zdobył osiem bramek i zanotował jedną asystę w dziesięciu meczach we wszystkich rozgrywkach.

Co ciekawe, napastnik znalazł się również w orbicie zainteresowań West Hamu, który szuka nowych opcji w ataku. Problemy Niclasa Fullkruga z formą sprawia, że Młoty rozglądają się za klasowym strzelcem. Kontrakt Toneya na Bliskim Wschodzie obowiązuje do czerwca 2028 roku. West Ham znajduje się w strefie spadkowej w Premier League i pilnie potrzebuje wzmocnień, by spadek zaglądnął w oczy w dalszej części sezonu.