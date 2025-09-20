Manchester United w letnim okienku chciał pozyskać Carlosa Balebę. Transfer jednak nie doszedł do skutku. Gwiazda Brighton wciąż jest celem Czerwonych Diabłów, ale wkrótce do walki może włączyć się Liverpool - informuje "TEAMtalk".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Carlos Baleba

Liverpool może liczyć się w walce o transfer Carlosa Baleby

Manchester United w letnim okienku transferowym celował w pozyskanie nowego pomocnika. Czerwone Diabły bardzo długo próbowały namówić na przeprowadzkę Carlosa Balebę. Kameruńczyk finalnie został w Brighton & Hove Albion. Jednak władze z Old Trafford nie rezygnują z tego gracza i wciąż myślą o jego pozyskaniu.

Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Manchester United wkrótce może mieć poważnego konkurenta. Otóż w walce o transfer Carlosa Baleby może liczyć się również Liverpool. The Reds obecnie interesują się jedynie Kameruńczykiem, ale wkrótce może zmienić się to w coś więcej.

Liverpool niewątpliwie jest klubem, z którym ciężko jest rywalizować nie tylko na boisku, ale również na rynku transferowym. W minionym letnim okienku The Reds udowodnili, że są w stanie namówić na przeprowadzkę niemalże każdego piłkarza. Manchester United ma tego świadomość i obawia się, że mistrzowie Anglii mogą pokrzyżować ich plany.

Carlos Baleba jest zawodnikiem Brighton & Hove Albion od 2023 roku. Dotychczas reprezentant Kamerunu rozegrał 83 spotkania w koszulce angielskiego zespołu. W tym czasie udało mu się czterokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.