Kobbie Mainoo chce opuścić Manchester United

Manchester United był już na dobrej drodze. Ostatnie tygodnie w wykonaniu podopiecznych Rubena Amorima jednak nie są udane. W miniony czwartek Czerwone Diabły znów nie zaznały smaku zwycięstwa, remisując przed własną publicznością z West Hamem United 1:1. Już w najbliższy poniedziałek zespół z Old Trafford będzie mógł się przełamać, ponieważ zagra na wyjeździe z Wolverhampton Wanderers.

Z informacji przekazanych przez „Daily Mail” dowiadujemy się natomiast, że Manchester United już zimą prawdopodobnie pożegna swojego wychowanka. Otóż Kobbie Mainoo zakomunikował, że za wszelką cenę chce opuścić Old Trafford. Decyzja angielskiego pomocnika nie jest zaskoczeniem. Wychowanek Czerwonych Diabłów nie przekonuje do siebie Rubena Amorima, który daje zawodnikowi mało okazji do gry.

Trudno przewidzieć ostatecznie, gdzie wyląduje Kobbie Mainoo. Najczęściej w mediach mówi się o wicemistrzu Europy w kontekście przeprowadzki do Włoch. A konkretnie SSC Napoli. Mistrzowie Serie A poważnie interesują się pomocnikiem i to oni są faworytem do jego pozyskania. Czas pokaże, gdzie finalnie wyląduje wychowanek Czerwonych Diabłów.

Kobbie Mainoo w trwającej kampanii rozegrał 10 spotkań w koszulce Manchesteru United. Anglik nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić asystą. Udało mu się ją zaliczyć w spotkaniu pucharowym z Grimsby Town.