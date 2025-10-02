Manchester United i Tottenham chcą reprezentanta Ukrainy. To gwiazda ligowego rywala

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United i Tottenham chcą pozyskać Jehora Jarmoluka

Manchester United rozgląda się za młodymi zawodnikami, którzy mogą wzmocnić środek pola. Na liście życzeń Czerwonych Diabłów znalazł się Jehor Jarmoluk. Defensywny pomocnik Brentford i 4-krotny reprezentant Ukrainy uchodzi za perspektywicznego zawodnika, który może szybko wejść na wyższy poziom.

O 21-latka mocno zabiega również Tottenham Hotspur. Spurs liczą, że dzięki dobrym relacjom Thomasa Franka z Brentford łatwiej będzie sfinalizować transfer. Pszczoły niechętnie podchodzą do sprzedaży swoich perełek, ale latem Bryan Mbeumo trafił na Old Trafford, a Yoane Wissa zasilił szeregi Newcastle.

Jarmoluk może być kolejnym zawodnikiem, którego odejście pozwoli klubowi na solidny zastrzyk finansowy. Obecnie wiele zależy od wyceny i determinacji zainteresowanych drużyn. Ukrainiec, którego kontrakt z Brentford obowiązuje do aż 2031 roku, wzbudza także zainteresowanie innych klubów. W grze są Aston Villa, Borussia Dortmund oraz Napoli.

Młody pomocnik w tym sezonie wystąpił w sześciu spotkaniach Premier League, z czego w pięciu rozegrał pełne 90 minut. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 15 milionów euro.

