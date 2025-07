Manchester United sfinalizował wielki transfer. Kontrakt podpisany!

Every Second Media/ Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United dopiął swego. Gwiazda na Old Trafford

Fatalny sezon 2024/25 oznaczał, że Manchester United potrzebuje zmian, a przede wszystkim wzmocnień. Jednak negocjacje z zawodnikami, których chciały pozyskać Czerwone Diabły, nie należały do najłatwiejszych. Wprawdzie Matheus Cunha dołączył do drużyny właściwie od razu po zakończeniu poprzednich rozgrywek, to Bryan Mbeumo, mimo zaawansowanych rozmów, wcale nie przybliżał się do Old Trafford.

Ostatecznie gwiazda Brentfordu zmieni klubowe barwy i zasili szeregi ekipy Rubena Amorima, o czym informują największe angielskie media. Ben Jacobs jest pewny – reprezentant Kamerunu podpisał kontakt ważny przynajmniej do 30 czerwca 2030 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Bryan Mbeumo has now completed his £65m+£6m move to Manchester United. 5+1 year contract.✍️ pic.twitter.com/5CnQvCxw6l — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 20, 2025

Manchester zapłaci Pszczołom 75 milionów euro kwoty podstawowej. Na konto londyńczyków może trafić także 7 milionów euro w formie bonusów. Dla United będzie to trzeci transfer tego okienka. Oprócz wspomnianego Brazylijczyka z Wolverhampton, do 20-krotnych mistrzów Anglii dołączył także 18-letni Diego León, lewy obrońca pozyskany z paragwajskiego Cerro Porteño.