Manchester United wytypował główny cel na lato. To gwiazda Bayernu

Manchester United zdecydował, że Harry Kane z Bayernu Monachium jest głównym celem klubu do transferu w lecie tego roku, o czym poinformował serwis "Fichajes".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Harry Kane nowym celem Manchesteru United

Manchester United jest obecnie w olbrzymim, być może największym w ostatnich dekadach kryzysie. Czerwone Diabły masowo tracą punkty w ligowych starciach, a to powoduje, że osuwają się w tabeli Premier League. Aktualnie ekipa Rubena Amorima plasuje się na 14. lokacie i dzięki zwycięstwu nad Ipswich Town udało jej się nieco polepszyć swoją i tak beznadziejną sytuację.

Z powodu słabych wyników w tym sezonie i mówiąc wprost, straconych rozgrywek, władze Manchesteru United planują już co zrobić w nowym sezonie. Przede wszystkim mówi się o chęci dokonania kilku bardzo dużych transferów i pozyskania nowego napastnika. Do tej pory w tym gronie wymieniano chociażby Victora Osimhena oraz Viktora Gyokeresa, ale teraz do tego grona dołączył absolutnie nowy gracz, który od razu stał się transferowym priorytetem United.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Według informacji przekazanych przez serwis “Fichajes”, Manchester United zdecydował, że Harry Kane z Bayernu Monachium jest głównym celem transferowym w letnim okienku. Niemniej, Czerwone Diabły nie są jedyną drużyną, która interesuje się pozyskaniem snajpera Die Roten. W grze jest także ekipa PSG.

Harry Kane w obecnym sezonie zdobył 29 goli oraz zanotował 10 asyst w 32 meczach. Wyceniany przez serwis “Transfermarkt” na 90 milionów Anglik ma ważną umowę z Bayernem do końca czerwca 2027 roku.

Zobacz także: Barcelona poszukuje nowego bramkarza! Ma konkretne wymagania