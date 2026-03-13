Manchester United gotowy wydać 80 milionów. Chce gwiazdę La Liga

12:46, 13. marca 2026
Michał Stompór Źródło:  Fichajes.net

Manchester United planuje poważny wydatek w letnim okienku transferowym. Portal Fichajes.net przekonuje, że Czerwone Diabły chcą przeznaczyć 80 milionów euro na gwiazdę La Liga.

Obserwuj nas w
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick (Manchester United - Fulham)

Manchester United sięgnie po napastnika z La Liga?

Trwa walka nie tylko o mistrzostwo Premier League, ale także o miejsce gwarantujące udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W tej chwili 3. lokatę zajmuje Manchester United, który wierzy, że w przyszłym sezonie wystąpi w elitarnych rozgrywkach. Jeżeli faktycznie tak się stanie, konieczne będą wzmocnienia.

By podjąć skuteczną walkę na kilku frontach, Czerwone Diabły muszą zwiększyć rywalizację na niektórych pozycjach. Wydaje się, że klub chce pozyskać kilku ofensywnych piłkarzy. Jednym z nich jest zawodnik, który był o krok od transferu do Barcelony.

Portal Fichajes.net twierdzi, że na celowniku United znalazł się Nico Williams. 23-latek jest związany ze swoim obecnym pracodawcą kontraktem ważnym aż do 2035 roku. Dlatego Athletic Bilbao może dowolnie kształtować cenę swojego wychowanka. Jednak ma być ona niższa niż w lecie 2025 roku i wynosić „tylko” 80 milionów euro. Manchester ma być gotowy spełnić żądania klubu z Kraju Basków.

