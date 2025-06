fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Hugo Ekitike znalazł się na radarze Manchesteru United

Manchester United w ostatniej kampanii zawodził w ofensywie. Jednocześnie władze klubu mają zamiar poprawić sytuację z napastnikami w zespole. Interesujące informacje przekazał portal Fichajes.net.

Źródło twierdzi, że angielski klub ma plan, aby pozyskać Hugo Ekitke z Eintrachtu Frankfurt. Francuski napastnik ma być na Old Trafford postrzegany za jeden z priorytetów transferowych. Decydenci Czerwonych Diabłów już mają opracowywać formułę, mająca na celu pokonanie wyzwanie związanego z dużą wyceną piłkarza przez klub z Bundesligi.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Fichajes.net przekonuje, że przedstawiciele Eintrachtu są gotowi zacząć rozmowy w sprawie sprzedaży piłkarza, jeśli pojawi się chętny gotowy wyłożyć na tego typu ruch 100 milionów euro. Taki stan rzeczy sprawił, że jednocześnie kolejka chętnych na pozyskanie zawodnika szybko się zmniejszyła.

Ekitike to 22-latek, mający na swoim koncie pięć występów w reprezentacji Francji do lat 21. W przeszłości pojawiały się głosy, że zawodnik znajduje się na celowniku takich klubów jak: Arsenal, Chelsea czy Liverpool. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje z kolei do końca czerwca 2029 roku.

Ekitike dołączył do Man Utd w lipcu 2024 roku. Kosztował wówczas ponad 16 milionów euro. W ostatniej kampanii rozegrał 48 meczów, w których strzelił 22 gole i zaliczył 12 asyst.

Zobacz także: Rodrygo na sprzedaż? Real Madryt postawił jasny warunek