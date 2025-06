fot. D. Canales Carvajal / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Real Madryt może sprzedać Rodrygo tylko za taką kwotę

Real Madryt ustalił według informacji Fichajes.net konkretną cenę dla każdego klubu za jednego ze swoich zawodników. Mowa o Rodrygo, którego przyszłość w stołecznej ekipie jest od dłuższego czasu jest bardzo niepewna. Piłkarz w ostatnim czasie miał być łączony między innymi z Al-Hilal.

Źródło daje do zrozumienia, że Real oczekuje za Brazylijczyka minimum 90 milionów euro. Dopiero od propozycji takiej sumy sternicy Los Blancos są gotowi zacząć negocjować ewentualne rozstanie z piłkarzem. Rodrygo w ostatnich latach należał do ważnych postaci Realu. Wygląda jednak na to, że rola zawodnika może się zmienić wraz z przybyciem nowego trenera Xabiego Alonso.

Aktualnie w ofensywie jeden z gigantów La Liga ma mieć między innymi takich graczy jak: Kylian Mbappe, Franco Mastantuono, Arda Guler czy Brahim Diaz. To sprawia zatem, że rywalizacja na prawym skrzydle zapowiada się niezwykle ciekawie, co może mieć wpływ na ewentualny czas gry Rodrygo.

Fichajes.net twierdzi, że Arsenal uważnie śledzi sytuacje brazylijskiego gracza. Były gracz Santosu od miesięcy jest pod pilną obserwacją Mikela Artety. Hiszpan nie ukrywa tego, że jest entuzjastą talentu Rodrygo i ten ma być idealnym kandydatem na wzmocnienie drużyny z Londynu.

Sam zawodnik nie planuje w każdym razie opuszczać Hiszpanii. Nie zmienia to jednak tego, że Arsenalu planuje przeprowadzić ofensywę transferową. Jednym z głównych celów ma być właśnie 24-letni gracz Królewskich. Rodrygo w ostatniej kampanii wystąpił w 51 meczach, strzelając 14 goli.

