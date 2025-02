Manchester United ma problem. Tych napastników nie ściągnie

Manchester United zamierza po sezonie ściągnąć jakościowego napastnika. Na Old Trafford nie trafią Liam Delap i Benjamin Sesko, którzy preferują inne kluby - ujawnia "Give Me Sport".

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Sesko

Chelsea i Arsenal podbiorą kandydatów Manchesterowi United?

Czołowe kluby Premier League cierpią w tym sezonie na brak napastnika z najwyższej półki. Ma się to zmienić podczas letniego okienka – między innymi Chelsea, Arsenal oraz Manchester United zamierzają wzmocnić tę pozycję odpowiednim kandydatem. Wybór na rynku transferowym nie jest nieograniczony, dlatego rywalizacja o najgłośniejsze nazwiska zapowiada się bardzo ekscytująco.

Na radarach The Blues znajduje się Liam Delap, który świetną dyspozycją w Ipswich Town udowadnia, że stać go na dołączenie do znacznie mocniejszej ekipy. W tym sezonie Premier League uzbierał dziesięć bramek i dwie asysty, co stanowi imponujący rezultat, mając na uwadze siłę zespołu, który reprezentuje. Manchester United również chciałby go mieć u siebie, ale to Chelsea uchodzi za wyraźnego faworyta.

Czerwone Diabły muszą zrezygnować również z Benjamina Sesko, który preferuje przenosiny na Emirates Stadium. Arsenal intensywnie pracował nad jego transferem zimą, ale nie udało się porozumieć z Lipskiem. Media zgodnie twierdzą, że po sezonie najprawdopodobniej wzmocni ekipę Kanonierów.

Na kogo może postawić Manchester United? Viktor Gyokeres wiązałby się z potężnym wydatkiem, podobnie zresztą jak Alexander Isak. Ciekawym kandydatem wydaje się być Dusan Vlahović, którego Juventus sprzeda po promocyjnej cenie. Wszystko za sprawą olbrzymiego wynagrodzenia, które znacząco obciąża budżet włoskiego klubu.