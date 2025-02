Vlahović dostępny w promocji. Juventus sprzeda go do giganta?!

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Vlahović trafi do Anglii? Chce go Manchester United

Manchester United nie jest zadowolony z dyspozycji napastników. Rasmus Hojlund i Joshua Zirkzee nie gwarantują odpowiedniej jakości, dlatego po sezonie może na Old Trafford dojść do większych zmian. Duńczyk uchodzi za spore rozczarowanie, bowiem to już jego drugi sezon w Premier League, a gra pozostawia wiele do życzenia. Jest także bardzo nieskuteczny – w lidze uzbierał tylko dwie bramki. Czerwone Diabły myślą o sprzedaży Hojlunda, ale problemem może być brak konkretnego zainteresowania na rynku.

Niezależnie od przyszłości Hojlunda i Zirkzeego, Manchester United chciałby latem sprowadzić nowego napastnika, który zapewni konkretną liczbę goli. Wysoko na liście życzeń znajduje się Dusan Vlahović – za jego kandydaturą przemawia fakt niskiej kwoty potencjalnego transferu. Juventus jest bowiem gotowy pożegnać go nawet w przypadku oferty wynoszącej 35 milionów euro.

W Turynie wolą zatrzymać Randala Kolo Muaniego, dlatego Serb powinien zostać sprzedany. Wielkim problemem jest jego wynagrodzenie – zarabia 12 milionów euro rocznie, co potężnie obciąża budżet włoskiego klubu.

Vlahović w tym sezonie uzbierał 14 bramek w 31 występach. Na Old Trafford nie mają wątpliwości – dysponuje on znacznie większymi umiejętnościami od obecnych napastników. Kluczowe będzie natomiast dogadanie się w temacie jego pensji. Manchester United oczywiście może zaoferować więcej od Juventusu, ale planuje oszczędzać wszędzie, gdzie to możliwe.