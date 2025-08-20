Man United czeka na oferty za napastnika. Włoski gigant zainteresowany graczem

20:46, 20. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Gianluca Di Marzio

Manchester United szuka nowego klubu dla Rasmusa Hojlunda. Według Gianluki Di Marzio, Napoli zbliżyło się do porozumienia w sprawie duńskiego napastnika.

Ruben Amorim
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Rasmus Hojlund przymierzany do Napoli

Manchester United latem postawił na Benjamina Sesko z RB Lipsk. Słoweniec zadebiutował w lidze w meczu z Arsenalem, jednak nie udało mu się zdobyć bramki. Tymczasem z kadry meczowej Czerwonych Diabłów wypadł Rasmus Hojlund, którego przyszłość na Old Trafford stoi pod znakiem zapytania.

Jeszcze niedawno Duńczyk był łączony z przenosinami do AC Milan, lecz obecnie włoski gigant koncentruje się na transferze Victora Boniface’a z Bayeru Leverkusen. Według najnowszych doniesień włoskiego dziennikarza Gianluki Di Marzio, SSC Napoli uważnie monitoruje sytuację 22-letniego napastnika.

Rozmowy między klubami mają przebiegać w pozytywnej atmosferze, co daje władzom Azzurrich nadzieję na szybkie sfinalizowanie transferu. Włoski klub naciska na wypożyczenie zawodnika z opcją wykupu, a działacze Napoli są przekonani, że Hojlund zaakceptuje warunki i wyrazi zgodę na przeprowadzkę do Serie A. Czerwone Diabły wcześniej wyceniły napastnika na 40 milionów euro. Łącznie w klubie z Old Trafford rozegrał 95 meczów i strzelił 26 goli.

Dla Duńczyka byłby to powrót do włoskiej ligi. W sezonie 2022/23 reprezentował barwy Atalanty Bergamo, zanim został zawodnikiem Manchesteru United. Angielski klub zapłacił za niego około 80 milionów euro, a teraz szuka najlepszego rozwiązania, które pozwoli Hojlundowi na regularną grę.

