AC Milan blisko porozumienia. Jest oferta za napastnika

AC Milan jest o krok od pozyskania nowego napastnika. Według Floriana Plettenberga ze stacji "Sky Sports", Victor Boniface z Bayeru Leverkusen przeniesie się na San Siro.

PressFocus Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Victor Boniface opuszcza Bayer Leverkusen

AC Milan stawia na odbudowę po rozczarowującym sezonie i ponownie zaufał Massimiliano Allegriemu, licząc na przywrócenie świetności na San Siro. Nowy sezon Rossoneri rozpoczęli w miniony weekend od zwycięskiego meczu w 1/32 finału Pucharu Włoch, ogrywając Bari (2:0). Bramki dla mediolańczyków zdobyli Rafael Leao oraz Christian Pulisic, który był najskuteczniejszym zawodnikiem w trakcie poprzedniej kampanii Serie A.

Równolegle klub finalizuje kluczowy transfer. Władze Milanu i Victor Boniface osiągnęli pełne ustne porozumienie w sprawie przejścia napastnika do Włoch, jak ujawnił dziennikarz Florian Plettenberg. W ciągu ostatnich 48 godzin dyrektor sportowy Milanu Igli Tare złożył ofertę Bayerowi Leverkusen, który coraz bliżej jest akceptacji.

Po rozmowach z przedstawicielami włoskiego klubu, 24-letni nigeryjski napastnik wyraził chęć dołączenia do Serie A i dał zielone światło na finalizację transferu. Boniface opuszcza Leverkusen po dwóch latach, w trakcie których rozegrał 61 meczów, zdobył 32 bramki i zaliczył 12 asyst.

Według serwisu Transfermarkt, wartość rynkowa 24-letniego napastnika wynosi około 40 milionów euro, a jego dołączenie do Milanu ma wzmocnić ofensywę zespołu i pomóc w realizacji ambicji Allegriego na nadchodzący sezon. Włoski gigant rozpocznie ligowe rozgrywki od domowego starcie z Cremonese (23 sierpnia, godz. 20:45).