Manchester United chciał pozyskać go latem. Gigant szykuje kolejną ofertę

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United nie rezygnuje z bramkarza Aston Villi

W trakcie letniego okienka transferowego Emiliano Martinez był mocno łączony z Manchesterem United. Ostatecznie zamiast mistrza świata, klub z Old Trafford sprowadził młodego Senne Lammensa. Belg uchodzi za przyszłościowego bramkarza, ale wciąż nie dostał szansy debiutu. W związku z tym do gry powraca temat transferu 33-latka.

Portal „Football Insider” przekonuje, że bramkarz Aston Villi to wciąż poważna opcja dla Czerwonych Diabłów. Argentyńczyk to doświadczony golkiper, który potrafi zapewnić drużynie spokój między słupkami. W przeciwieństwie do Lammensa może od razu wejść do wyjściowego składu.

Jednak klub z Birmingham nie chce stracić gwiazdora, dlatego sprzedaż Martineza w połowie sezonu wydaje się mało realna. Jeśli Manchesterowi United nie uda się sprowadzić byłego bramkarza Arsenalu zimą, to mają zamiar podjąć kolejną próbę latem 2026 roku, kiedy negocjacje mogą być łatwiejsze.

Kontrakt Martineza z Aston Villą obowiązuje do 2027 roku. Zawodnik dobrze czuje się w klubie z Villa Park, ale ewentualna wysoka oferta może zmienić jego sytuację. Przyszłość Argentyńczyka znów może stać się jednym z głośniejszych tematów transferowych podczas kolejnych okienek.

