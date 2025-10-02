Raphinha odejdzie z Barcelony? Gigant złożył ofertę wartą 100 mln euro

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Barcelona otrzymała ofertę od Manchesteru United

Manchester United ma za sobą słaby początek sezonu. Zespół Rubena Amorima nie prezentuje odpowiedniego stylu, a zawodnicy, których pozyskano w trakcie letniego okienka transferowego, nie spełniają oczekiwań. Kibice tracą powoli cierpliwość i domagają się zmian. Natomiast według doniesień portugalski szkoleniowiec przekazał władzom klubu, że potrzebuje wzmocnień w środku pola oraz ofensywie.

Na liście życzeń znalazło się kilka głośnych nazwisk jak Vinicius Junior, Federico Valverde czy Adam Wharton, a także Raphinha. Brazylijski skrzydłowy jest jednym z liderów Barcelony i dla zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka jest to bardzo ważny zawodnik.

Z tego powodu oferta Czerwonych Diabłów opiewająca na 80 milionów euro plus 20 milionów w bonusach została odrzucona. Blaugrana uważa, że 28-latek będzie ich kluczowym zawodnikiem jeszcze przez przynajmniej kilka najbliższych sezonów. Niedawno przedłużył on zresztą kontrakt do 2028 roku i nie myśli o odejściu, ponieważ bardzo dobrze czuje się w stolicy Katalonii.

W tym sezonie Raphinha rozegrał siedem spotkań, w których strzelił trzy bramki i zanotował dwie asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Brazylii na 90 milionów euro.

