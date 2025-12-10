Man United chce zawodnika Arsenalu. To będzie głośny transfer

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ethan Nwaneri przymierzany do klubu z Old Trafford

Manchester United zdobył siedem punktów w trzech ostatnich meczach Premier League, wskakując na 6. miejsce w tabeli. Głównym celem drużyny Rubena Amorima pozostaje awans do Ligi Mistrzów, a letnie wzmocnienia pokazały, że klub celuje wysoko.

Na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Ethan Nwaneri, wszechstronny pomocnik Arsenalu, który mógłby opuścić Emirates Stadium już w styczniu. Zawodnik zakończył poprzedni sezon z 9 golami i 2 asystami w 37 meczach. Jednak obecnie jego rola w drużynie Mikela Artety znacząco się zmniejszyła. W czterech ostatnich meczach Nwaneri siedział na ławce rezerwowych, co wywołało falę spekulacji na temat jego przyszłości.

Amorim jest wielkim fanem Nwaneriego i chciałby współpracować z nim na Old Trafford. 18-letni zawodnik podobno ma dość siedzenia na ławce w Arsenalu i jest otwarty na transfer, aby uniknąć stagnacji w swojej karierze. W lipcu Nwaneri był obserwowany przez Chelsea. Mimo licznych spekulacji pozostaje jednak wątpliwe, czy transfer faktycznie dojdzie do skutku już w styczniu.

Według Transfermarkt.de, wychowanek Kanonierów, który jest reprezentantem młodzieżowej kadry Anglii, jest wyceniany na 40 milionów euro. W bieżącym sezonie rozegrał dotychczas 10 meczów, w których zdobył jedną bramkę. Co ciekawe, zadebiutował w Premier League w wieku 15 lat i 181 dni.