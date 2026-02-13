Man United chce zatrzymać gwiazdę. Nowy kontrakt blisko

Manchester United jest coraz bardziej przekonany, że Harry Maguire pozostanie na Old Trafford i podpisze nowy kontrakt - donosi "TEAMtalk". Obecna umowa 32-letniego środkowego obrońcy wygasa wraz z końcem sezonu.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Harry Maguire bliski pozostania w Manchesterze United

Manchester United był o krok od piątego zwycięstwa z rzędu w Premier League. Jednak w 26. kolejce zremisował na wyjeździe z West Ham United (1:1). Punkt dla Czerwonych Diabłów w końcówce spotkania uratował Benjamin Sesko, który ma już na koncie sześć ligowych trafień. Zespół z Old Trafford zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli i ma punkt przewagi nad piątą Chelsea.

Jak informuje „TEAMtalk”, władze angielskiego giganta są przekonane, że Harry Maguire podpisze nowy kontrakt. Wszystko wskazuje na to, że porozumienie zostanie osiągnięte jeszcze przed wygaśnięciem obecnej umowy. Droga 32-letniego Anglika w klubie była pełna wzlotów i upadków. Po transferze w 2019 roku z Leicester City za 87 milionów euro, rekordową wówczas kwotę za obrońcę, przez długi czas zmagał się z nierówną formą i falą krytyki.

Obecny sezon przyniósł jednak wyraźną poprawę formy Anglika. Mimo problemów zdrowotnych Maguire odbudował swoją pozycję i ponownie stał się jednym z filarów defensywy Czerwonych Diabłów. Pod wodzą tymczasowego menedżera Michael Carrick gra obronna zespołu wyraźnie się ustabilizowała, a rola doświadczonego stopera znacząco wzrosła.

Na decyzję władz wpływa nie tylko dyspozycja na boisku. Według źródeł, Maguire imponuje także profesjonalizmem i podejściem poza murawą. Zamiast publicznie naciskać na klub w sprawie swojej przyszłości, skupił się na grze i pracy dla drużyny. Taka postawa została bardzo dobrze odebrana przez działaczy. W obecnym sezonie Anglik rozegrał 15 spotkań, w których strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę.