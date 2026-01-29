Man United chce skrzydłowego. Gwiazda ligowego rywala na radarze

Manchester United wyraził zainteresowanie skrzydłowym Evertonu. Według serwisu "TEAMtalk" na radarze klubu z Old Trafford znajduje się Iliman Ndiaye.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Iliman Ndiaye w kręgu zainteresowań Manchesteru United

Manchester United prezentuje wyraźnie wyższą jakość po zmianie na ławce trenerskiej. Michael Carrick zastąpił zwolnionego Rubena Amorima i szybko odmienił grę zespołu. Angielski menedżer poprowadził już Czerwone Diabły do zwycięstw nad Manchesterem City (2:0) na Old Trafford oraz Arsenalem (3:2) na Emirates Stadium. Obecnie 20-krotni mistrzowie Anglii zajmują czwarte miejsce w tabeli Premier League, tracąc 12 punktów do liderującego Arsenalu.

Klub intensywnie pracuje nad planami transferowymi. Jak informuje serwis „TEAMtalk”, działacze Manchesteru United uważnie monitorują sytuację Ilimana Ndiaye, który wyróżnia się w barwach Evertonu. 25-letni skrzydłowy w trwającym sezonie zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty w 19 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.

Senegalczyk imponuje dynamiką, techniką oraz wszechstronnością w ofensywie. Jego atutami są przede wszystkim kreatywność, szybkość i umiejętność napędzania akcji z bocznych sektorów boiska. Zainteresowanie skrzydłowym wzrosło po jego udanych występach podczas Pucharu Narodów Afryki. Turniej po raz kolejny okazał się skuteczną platformą promocyjną dla piłkarzy z afrykańskiego kontynentu.

Na Old Trafford coraz wyraźniej stawiają na zawodników doskonale znających realia Premier League. Ostatnie transfery Matheusa Cunhy czy Bryana Mbeumo utwierdziły klubowych decydentów w przekonaniu, że piłkarze przyzwyczajeni do fizycznych i taktycznych wymagań angielskiej ligi są w stanie szybciej odnaleźć się w nowym środowisku.

Iliman Ndiaye dołączył do Evertonu w 2024 roku z Olympique’u Marsylia za kwotę 18 milionów euro. Jego kontrakt z klubem z Hill Dickinson Stadium obowiązuje do czerwca 2029 roku.