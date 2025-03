Manchester United chce perełkę tureckiego futbolu. 90 milionów euro

Sportimage / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim, Manchester United

Manchester United chce Yildiza z Juventusu

Manchester United z całą pewnością nie może zaliczyć obecnego sezonu do udanych i jest to i tak dość eufemistyczne określenie. Do tej pory podopieczni Rubena Amorima lokują się w dolnych rejonach tabeli co zapowiada, że kampania w Premier League zakończy się bliżej strefy spadkowej, niż tej dającej prawo gry w europejskich pucharach.

Z tego też powodu coraz więcej i coraz częściej myśli się na Old Trafford na temat przyszłego sezonu. Manchester United przygotowuje sporą listę piłkarzy, których chciałby pozyskać w zbliżającym się letnim okienku transferowym. Według informacji przekazanych przez serwis “TEAMtalk”, na tę listę trafił Kenan Yildiz. Turecka perełka Juventusu Turyn może kosztować Czerwone Diabły nawet 90 milionów euro, a jego pozyskaniem interesuje się także Arsenal oraz Manchester City.

Kenan Yildiz w tym sezonie dla Starej Damy rozegrał 41 spotkań, w których zdobył sześć goli oraz zanotował cztery asysty. Raptem 19-letni skrzydłowy rodem z Turcji wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 45 milionów euro. Według wielu ekspertów, Yildiz jest jednym z najbardziej utalentowanych graczy młodego pokolenia na świecie.

