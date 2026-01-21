Man United chce byłego pomocnika Chelsea. To będzie transferowy hit

10:21, 21. stycznia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  talkSPORT

Manchester United planuje wzmocnienia w środku pola. Według portalu "talkSPORT", na liście życzeń Czerwonych Diabłów znalazł się Ruben Loftus-Cheek z Milanu.

Michael Carrick
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Ruben Loftus-Cheek w kręgu zainteresowań Manchesteru United

Manchester United odniósł przekonujące zwycięstwo nad Manchesterem City (2:0) na Old Trafford w 22. kolejce Premier League. Nastroje w drużynie wyraźnie się poprawiły od czasu zwolnienia Rubena Amorima. Tymczasowy trener Michael Carrick przywrócił nadzieje na powrót Czerwonych Diabłów do Ligi Mistrzów.

Klub prawdopodobnie zatrzyma w składzie Kobbiego Mainoo na drugą część sezonu, jednak wciąż poszukuje dodatkowej jakości w środku pola. Według portalu „talkSPORT”, władze 20-krotnych mistrzów Anglii rozważają wypożyczenie Rubena Loftus-Cheeka z Milanu w styczniowym oknie transferowym.

29-letni Anglik chce wrócić do Premier League, a kontrakt Loftus-Cheeka z włoskim klubem obowiązuje do czerwca 2027 roku. W obecnym sezonie były pomocnik Chelsea rozegrał 23 mecze dla Milanu, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. 11-krotny reprezentant Synów Albionu solidnie spisuje się w obecnym sezonie i zamierza jeszcze powalczyć o powrót na Wyspy Brytyjskie.

Loftus-Cheek wcześniej w Premier League występował także w m.in. w Crystal Palace i Fulham. Do Rossonerich trafił latem 2023 roku za blisko 19 milionów euro. Manchester United rozważa wzmocnienie środka pola w związku z możliwym odejściem Casemiro. Kontrakt Brazylijczyka na Old Trafford obowiązuje tylko do końca bieżącego sezonu.

POLECAMY TAKŻE

Michael Carrick - trener Manchesteru United
Man United odrzucił ofertę za pomocnika. Znany klub obejdzie się smakiem
Noah Sadiki
Manchester United opracował plan na sprowadzenie gwiazdy Sunderlandu
Hansi Flick
Barcelona może stracić pomocnika. Jest na radarze Manchesteru United