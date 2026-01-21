Man United chce byłego pomocnika Chelsea. To będzie transferowy hit

Manchester United planuje wzmocnienia w środku pola. Według portalu "talkSPORT", na liście życzeń Czerwonych Diabłów znalazł się Ruben Loftus-Cheek z Milanu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Ruben Loftus-Cheek w kręgu zainteresowań Manchesteru United

Manchester United odniósł przekonujące zwycięstwo nad Manchesterem City (2:0) na Old Trafford w 22. kolejce Premier League. Nastroje w drużynie wyraźnie się poprawiły od czasu zwolnienia Rubena Amorima. Tymczasowy trener Michael Carrick przywrócił nadzieje na powrót Czerwonych Diabłów do Ligi Mistrzów.

Klub prawdopodobnie zatrzyma w składzie Kobbiego Mainoo na drugą część sezonu, jednak wciąż poszukuje dodatkowej jakości w środku pola. Według portalu „talkSPORT”, władze 20-krotnych mistrzów Anglii rozważają wypożyczenie Rubena Loftus-Cheeka z Milanu w styczniowym oknie transferowym.

29-letni Anglik chce wrócić do Premier League, a kontrakt Loftus-Cheeka z włoskim klubem obowiązuje do czerwca 2027 roku. W obecnym sezonie były pomocnik Chelsea rozegrał 23 mecze dla Milanu, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. 11-krotny reprezentant Synów Albionu solidnie spisuje się w obecnym sezonie i zamierza jeszcze powalczyć o powrót na Wyspy Brytyjskie.

Loftus-Cheek wcześniej w Premier League występował także w m.in. w Crystal Palace i Fulham. Do Rossonerich trafił latem 2023 roku za blisko 19 milionów euro. Manchester United rozważa wzmocnienie środka pola w związku z możliwym odejściem Casemiro. Kontrakt Brazylijczyka na Old Trafford obowiązuje tylko do końca bieżącego sezonu.